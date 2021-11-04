Решение украинского минкульта внести Галкина в черный список возмутило сенатора Пушкова

Сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал решение министерства культуры Украины внести в черный список российского юмориста Максима Галкина. Об этом политик написал в Telegram.

Пушков с иронией отметил, что только киевские власти способны признать угрозу национальной безопасности со стороны юмориста.

«Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?» — возмутился Пушков.

Ранее стал известно, что украинский минкульт обновил черный список. В него попали 32 российских актера. Отмечается, что всего в перечне указаны более 200 фамилий. Соответствующим гражданам запрещен въезд на территорию Украины.