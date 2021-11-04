Собянин пообещал вдвое увеличить бонусы для доноров плазмы с антителами к коронавирусу

Размер бонусов доноров плазмы, в крови которых содержатся антитела к коронавирусу, увеличат до 10 тысяч рублей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Увеличение размера материального вознаграждения станет для москвичей еще одним стимулом активнее сдавать донорский материал. Меры, одобренные главой столицы, вступили в силу первого ноября. Метод переливания плазмы доказал свою высокую эффективность в лечении коронавируса.

«Это, конечно, большое подспорье для лечения больных ковидом. Мы открыли крупневший центр в России по отбору плазмы крови, и в целом на пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы», — заявил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что подмосковные доноры плазмы помогли собрать более 5 тысяч литров плазмы с антителами к COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения московской области в интервью телеканалу «360».