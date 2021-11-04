Американский дипломат Донфрид совершила рабочий визит на Украину

Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид находится на Украине. Дипломат совершила рабочий визит в Киев для подтверждения стратегического партнерства двух стран, сообщается в Twitter американского посольства в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден при встрече договорились об активизации стратегического партнерства. Страны намерены подписать соответствующее соглашение.

«Помощница Госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид сегодня находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции», — уточняется в сообщении американского посольства.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне пройдет заседание комиссии по стратегическому партнерству. После совещания 10 ноября предполагается совместное подписание соглашения Украиной и США по сотрудничеству в этой сфере.