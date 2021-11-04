Захарова сообщила о контактах с Данией по задержанному судну «Академик Иоффе»

Посольство России в Дании поддерживает контакты с властями в связи с задержанием судна «Академик Иоффе». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Научно-исследовательский корабль Института океанологии им П.П. Ширшова задержали 1 ноября при заправке на рейде порта Скаген. Основанием для процесса стало «исковое заявление третьей стороны». Отмечается, что были изъяты все документы.

Захарова, комментируя инцидент, подчеркнула, что российская сторона находится во взаимодействии с местными властями после инцидента.

Ранее стало известно, что посольство в Дании получило документы по задержанию судна. После копии судебных решений были направлены в МИД России.