Депутат Шхагошев: Украина должна начать восстанавливать отношения с Россией, чтобы выжить

Украина может выжить, если начнет налаживать отношения с Россией. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Адальби Шхагошев.

Украинские политики должны идти по пути мира с Россией, а не строить планы «на случай конфликта с Россией». Киеву стоит предпринимать меры, которые способствовали бы реализации Минских соглашений.

«Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны», — сказал Шхагошев.

Ранее пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сказал, что Украина готовит план на случай «конфликта с Россией». Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал это заявление провокацией.