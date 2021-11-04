Бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов умер в больнице от COVID-19

Экс-глава Стерлитамака Владимир Куликов скончался в медучреждении на 56-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщил РБК источник в городской администрации.

Владимир Куликов родился в марте 1966 года в Стерлитамаке. С 1992 года он начал работу в администрации города с должности ведущего специалиста. Вскоре его повысили до начальника отдела по молодежной политике.

Пост мэра Стерлитамака Владимир Куликов занял в 2016 году. О своей отставке он заявил 8 октября, уточнив, что это решение не было спонтанным. Позже в местных СМИ появились сообщения о том, что Куликов госпитализирован с коронавирусом.

В настоящее время обязанности главы администрации Стерлитамака исполняет Рустем Газизов, который ранее занимал пост вице-мэра Уфы.