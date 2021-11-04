Дипломат МИД КНР Вэньбинь упрекнул Австралию в безответственности после создания AUKUS

Австралия демонстрирует крайне безответственный подход во внешней политике, игнорируя свои обязательства в области нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китайский дипломат назвал сотрудничество Австралии с Великобританией и США в рамках AUKUS серьезной проблемой, поставившей под угрозу мир и стабильность в регионе. По его словам, это создает риски распространения оружия массового поражения.

«Правительство Австралии должно исправить свои ошибки, отбросить менталитет "холодной войны", добросовестно выполнять свои международные обязательства в области нераспространения ядерного оружия, надлежащим образом защищать региональный мир и стабильность», — сказал Вэньбинь на брифинге.

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков ранее выступил против развертывания военной инфраструктуры на территории Австралии в рамках AUKUS. По его словам, деятельность трехстороннего альянса может создавать риски дестабилизации ситуации в сфере международной безопасности.