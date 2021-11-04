Инаугурация президента Узбекистана Мирзиеева назначена на 6 ноября

Переизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вступит в должность 6 ноября. Об этом сообщил проинформированный источник ТАСС.

Президентские выборы в стране прошли 24 октября. Мирзиеев набрал 80,12% голосов.

«Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие члены верхней и нижней палат парламента и правительства республики, а также представители дипломатического корпуса», — отметил информированный источник.

Процесс состоится в новом здании верхней палаты парламента, добавил собеседник агентства. Стоит отметить, что прошлая инаугурация прошла 14 декабря 2016 года в здании нижней палаты.

Ранее член ЦИК России Антон Лопатин заявил, что избирательный процесс в Узбекистане прошел без нарушений. По его словам, наблюдатели из РФ посетили более 50 участков для голосования.