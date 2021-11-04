Судно Российской академии наук арестовали в датском порту Скаген

Власти Дании арестовали в порту Скаген научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе», которое принадлежит Институту океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук. Об этом сообщили в посольстве России в Копенгагене.

По информации дипмиссии, инцидент произошел 1 ноября, когда судно заправлялось топливом в порту Скаген. В ходе задержания датские правоохранители изъяли с борта все имеющиеся документы.

«Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе», — говорится в сообщении дипломатов.

В настоящее время посольство получило и направило в МИД России копии судебных материалов, на основании которых произведено задержание.