Российский юморист Максим Галкин попал в черный список минкульта Украины

Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин включен министерством культуры Украины в черный список. Эта информация появилась на официальном сайте украинского ведомства.

Супруга певицы Аллы Пугачевой приравняли к числу лиц, несущих угрозу национальной безопасности страны. Соответствующее представление выдвинула Служба безопасности Украины.

Перечень лиц, которые «создают угрозу нацбезопасности» Украины, появился летом 2015 года. В их число попали такие исполнители, как Олег Газманов и Валерия. На днях СБУ внесло в черный список еще 30 человек, среди которых оказались российские актеры.