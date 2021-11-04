Депутат Госдумы Чепа: Россия готова ответить на провокации Украины

Украина обостряет отношения с Россией, продолжая делать провокационные заявления. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сказал, что Киев готовит план на случай «конфликта с Россией».

Алексей Чепа назвал это заявление провокацией. По его словам, Украина продолжает накалять отношения с Москвой.

«Россия не может не реагировать на угрозы в свой адрес независимо от того, откуда они исходят. Мы реагируем на это и готовы будем, в том числе на международным площадках, отвечать на такие провокации», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Такие провокации, по словам Чепы, усугубляют ситуацию, развивают напряженность в регионе. В любом случае, Россия готова отвечать на провокационные действия.