Сенатор Косачев напомнил о вековой дружбе России и Монголии

Отношения России и Монголии на протяжении ста лет остаются дружескими и бесконфликтными, заявил сенатор Константин Косачев на международном медиафоруме «Добрые соседи — диалог без границ».

Российско-монгольские отношения имеют долгую историю, но последние сто лет особенно уникальны, заметил вице-спикер Совфеда.

«Потому что это действительно сто лет непрерывной дружбы, не омраченной никакими проблемами», — сказал сенатор.

У двух стран есть взаимное желание развивать диалог и сотрудничать в различных областях. Косачев также посоветовал присутствующим на мероприятии журналистам находить интересные сюжеты, которые рассказывали бы о достижениях народов России и Монголии.