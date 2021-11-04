Москва вошла в пятерку мегаполисов по объемам высокотехнологичного экспорта

Москва увеличила объем продажи высокотехнологичных товаров за границу на 14,3% за первые семь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, передает официальный портал мэра и правительства столицы.

Вице-мэр города Наталья Сергунина обратила внимание, что каждый четвертый рубль, поступивший от экспорта высокотехнологичной продукции за рубеж, приходится на столицу. А по совокупным продажам Москва, по итогам 2020 года, смогла войти в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов указал, что измерительные приборы, медицинская техника и оптика продемонстрировали лучше показатели роста в области продаж. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин также обратил внимание, что зарубежные байеры в период с января по июль 2021 года интересовались не только турбореактивными двигателями, шинами для легковых и грузовых автомобилей, но и средствами для макияжа и ухода за кожей.