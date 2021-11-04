Депутаты от партии Порошенко устроили демарш во время визита Зеленского в парламент

Депутаты от партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко устроили демарш во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в парламент.

Глава государства приехал в парламент, чтобы по своей квоте представить претендента на пост министра обороны. Эту должность займет бывший вице-премьер Украины Алексей Резников.

Сторонники Порошенко прервали выступление Зеленского и стали демонстрировать таблички с надписями: «Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским», «Зекатастрофа. Дай Украине кислород».

Другие парламентарии возмутились поведением коллег и потребовали привлечь депутатов партии «Европейская солидарность» к дисциплинарной ответственности.