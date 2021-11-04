Кулеба: Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства 10 ноября

Украина и США проведут заседание Комиссии стратегического партнерства и подпишут новую хартию 10 ноября, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Укрепление стратегического партнерства Украины с США входит в основные приоритеты стратегии внешней политики Киева, заметил министр.

«Уже 10 ноября мы с госсекретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина — США, на котором подпишем новую хартию стратегического партнерства», — сказал Дмитрий Кулеба.

Согласно документу, Киев и Вашингтон будут вместе отвечать вызовам, которые стоят перед двумя странами, а также создадут программу дальнейшего развития двусторонних отношений.