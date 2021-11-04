Политолог Сосновский призвал Зеленского уйти в отставку после скандала с офшором

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует явиться с повинной после скандала с офшорами. Об этом заявил политолог Александр Сосновский.

В медиапространстве ранее появилась публикация Международного консорциума журналистов-расследователей под названием «Досье Пандоры». В документе сказано об офшорных схемах, которыми якобы пользуются мировые политики. В списке также указан Зеленский.

Сосновский отметил, что публикация «расследования» с участием украинского лидера вызвала интерес со стороны немецких СМИ. По словам эксперта, издание Süddeutsche Zeitung выпустило материал, в котором призвало политика дать достойный ответ на «Досье Пандоры». В противном случае это может обернуться для Киева негативными последствиями.

Политолог обратил внимание, что соответствующее издание не пишет просто так. Материалы Süddeutsche Zeitung ежедневно попадает на стол к канцлеру и членам Правительства Германии.

«На месте ЗЕ (Владимира Зеленского — Прим. ред.) лучший выход — явка с повинной, отставка и почетная роль главного комика среди президентов», — написал эксперт в Telegram.

Ранее политолог Кирилл Молчанов назвал офшорный скандал с Владимиром Зеленским «черной меткой». По словам эксперта, инцидент является показателем предстоящего краха политика, поскольку Запад потерял к нему доверие.