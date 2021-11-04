Вооруженные обрезом злоумышленники убили бизнесмена в бане под Одинцово

Убийство предпринимателя произошло в подмосковной деревне Дютьково. Злоумышленники застрелили мужчину из обреза.

По предварительным данным, бизнесмен ночью отдыхал в бане, неожиданно туда ворвались вооруженные преступники. Жертва погибла от ранения.

В настоящее время обстоятельства убийства и личности злоумышленников, которые скрылись с места преступления, устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее житель Подмосковья застрелил знакомого из ружья, приревновав его к своей жене. Трагедия произошла в микрорайоне Серебрянка, ревнивец несколько раз выстрелил мужчину и свел счеты с жизнью.