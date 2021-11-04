Главврач скорой из города Облучье заявил, что местные жители не останутся без медпомощи

Сотрудники скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области решили уволиться из-за нежелания прививаться от COVID-19. Ситуацию прокомментировал главный врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган.

По словам специалиста, отделение неотложки рассчитано почти на 25 тысяч жителей Облученского района. С текущей нагрузкой могут справиться две-три бригады. На сегодняшний день их развернуто пять.

Помощь также смогут оказать бригады неотложной помощи, развернутые при близлежащих лечебных учреждениях. Если все сотрудники, написавшие заявления об уходе, решать действительно уйти, Облучье не останется без медицинской помощи, убежден Коган.