Президент Белоруссии Лукашенко получил доработанный вариант новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обсудить с рабочей группой доработанный вариант поправок в конституцию.

Политик выступал на встрече с рабочей группой по доработке Основного закона. По его словам, он уже получил новую редакцию поправок в конституцию.

«Я получил последний вариант конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны», — сказал глава государства.

Лидер отметил, что необходимо доработать вопросы, которые касаются перераспределения полномочий между органами, а также сохранить сбалансированность госаппарата. Кроме того, необходимо закрепить роли Всебелорусского народного собрания, подчеркнул Лукашенко.