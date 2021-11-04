Центр «Вектор» сообщил о высокой эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона» обладает хорошей иммунологической активностью. У всех добровольцев антитела сохранялись в течение полугода после вакцинации, что полностью удовлетворяет стандарты министерства здравоохранения.

Эффективность препарата соответствует уровню других разрешенных в РФ вакцин. Коронавирусом после него заболевает менее 1% привитых. Данные результаты носят предварительный характер, пострегистрационных исследований вакцины «Вектора» пока еще нет.

«Результаты клинических исследований I-II фазы свидетельствуют о высокой иммунологической эффективности препарата», — резюмировали в научном центре «Вектор» в интервью «Интерфаксу».

Возможно, эти новые данные изменят предпочтения петербуржцев. На текущий день лишь 1% опрошенных жителей северной столицы привиты вакциной центра «Вектор», сообщает телеканал «360».