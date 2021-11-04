Ветеран ВОВ Евсей Доброневский скончался в 101 год

Ветеран Великой Отечественной войны, служивший в правительственной связи, Евсей Доброневский умер в Москве. Причиной смерти стали последствия коронавируса.

Правоохранительные органы сообщили, что пожилого мужчину обнаружили мертвым в его квартире, которая расположена в Денежном переулке. Евсею Доброневскому был 101 год. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

Доброневский в годы Великой Отечественной войны проходил службу в отделе правительственной связи и дошел до Берлина. После войны мужчина служил в пограничных войсках и трудился в НИИ.