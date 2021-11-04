Свыше 1,1 тысячи контейнеров с грузом ждет отправки на Сахалин в портах Приморья

Более 1,1 тыс. грузовых контейнеров скопилось в приморских портах, ожидая отправки в Сахалинскую область, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Валерия Лимаренко.

Проблема с доставкой фиксируется на всем Дальнем Востоке. Она возникла из-за возросшей загруженности приморских терминалов и пандемии коронавируса. Минтранс РФ уже взял ситуацию под особый контроль. Власти Сахалинской области обратились к предпринимателям, которые понесли убытки из-за сложившегося инцидента, с просьбой подать заявление о потерях в курирующее министерство региона.

«К примеру, если бизнесмен ждет корма для скота или продовольственную продукцию, следует обращаться в Минсельхоз, если это строительные материалы - в Минстрой и так далее», — поясняли в пресс-службе правительства области.

Экономический обозреватель Александр Баранов ранее заметил, что России необходимо развивать инфраструктуру Северного морского пути. Он позволит ускорить доставки грузов по стране и получить дополнительную прибыль от иностранных компаний.