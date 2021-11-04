Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем народного единства. Об этом он написал на свой странице во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что этот праздник тесно связан с историей России. В самые сложные времена люди объединялись, чтобы справиться с трудностями вместе, и сейчас, когда страна борется с коронавирусом, необходимо тоже действовать сообща, считает градоначальник.

«Помогать и поддерживать друг друга, с оптимизмом смотреть в будущее. Желаю всем здоровья, благополучия и добра!» — добавил мэр российской столицы.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году. Однако он берет свое начало с XVII века, когда царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов.