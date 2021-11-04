Геномная экспертиза может быть введена для всех граждан России

Вероятность прохождения в Госдуме законопроекта о геномной экспертизе мигрантов высока. Об этом сообщил зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

После введения процедуры для мигрантов экспертиза может быть расширена на всех граждан России. В беседе с «Интерфаксом» Выборный рассказа, что не видит в этой инициативе серьезных нарушений человеческих прав и свобод.

«Первый этап - для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — добавил собеседник.

Выборный считает, что экспертиза поможет устанавливать личности нарушителя и потерпевшего в преступных ситуациях.

Ранее представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила об увеличении преступлений со стороны мигрантов. Предложение о подготовке проекта по геномной экспертизе связана именно с этим, уточнили в ведомстве.