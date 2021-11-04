Шугалей усомнился в искренности заявления кандидата в президенты Ливии Башаги о России

Претендент на пост президента Ливии Фатхи Башага резко сменил отношение к России и отметил ее «позитивную роль» в урегулировании конфликта в стране. Он рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Москвой в случае победы на декабрьских выборах, сообщает РИА Новости. И это парадоксальная политическая гибкость.

Бывший глава так называемого «МВД» в западном Правительстве национального согласия (ПНС) начинал карьеру со свержения режима Муаммара Каддафи, будучи координатором действий между боевиками и силами НАТО.

Этой медвежьей услуги своей стране, фактически утерявшей государственность после убийства национального лидера, Башаге оказалось недостаточно. С 2011 года в составе триполитанских чиновников он разжигает гражданскую войну: по одну сторону баррикад — радикальные бандформирования, по другую — Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

Россия в президентских амбициях Башаги могла бы и вовсе не фигурировать, но, несмотря на усилия пиар-специалистов из США и ЕС, его кандидатура не рассматривается всерьез ни внутри страны, ни за ее пределами.

facebook.com / المكتب الإعلامي لوزير الداخلية - ليبيا

И вот прозападный ливийский чиновник, ранее открыто поддерживаемый США, повернулся лицом к России. Но многое позабыл: как приветствовал идею развертывания американской военной базы в североафриканской стране для борьбы с РФ, как был причастен к похищению российских ученых весной 2019 года в Триполи.

По поводу «смены курса» многовекторного господина Башаги и грандиозных планов «Политика Сегодня» побеседовала с тем, кто попал по его милости в полуторагодовой плен — социологом, главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максимом Шугалеем. В 2019 году он законно въехал в Ливию для изучения общественного мнения и политических предпочтений местных жителей, за что был «арестован» боевиками ПНС и брошен в тюрьму без предъявления обвинений. О ситуации в Ливии накануне президентских выборов Шугалей знает не понаслышке.

«На первом месте Каддафи»

— Максим Анатольевич, ранее Фатхи Башага занимал пост главы «МВД» в ПНС и был причастен к вашему похищению в Ливии. С вашей точки зрения, насколько уместны заявления Башаги о сотрудничестве с Россией, учитывая прошлое этого человека?

— Человек, — мужчина, по крайней мере, — находящийся в Ливии, должен как-то отвечать за свои слова. У него была возможность показать свое желание сотрудничать с Россией, но пока мы этого не видим. Видно абсолютно другое отношение.

Просто сейчас идет избирательная кампания. И находясь в Ливии уже после тюрьмы, я увидел среди простых граждан очень уважительное отношение к нашей стране. И к нашему президенту Владимиру Путину. Многие люди, когда узнавали, что я россиянин, относились ко мне совсем по-другому. Человек, который сейчас баллотируется, пытается использовать Россию для своего рейтинга в избирательной гонке. Насколько он искренен при этом — у меня большие сомнения.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Ранее вы проводили исследование, по результатам которого антирейтинг на должность премьер-министра Ливии возглавил именно Башага. Как думаете, есть ли у него шансы победить на предстоящих выборах? Изменилось ли общественное мнение в его пользу?

— В Ливии очень маленькое население — всего пять-шесть миллионов, причем перепись давно никто не делал. Страна четвертая по территории в Африке. Люди к разным национальностям принадлежат и проживают в разных частях страны, поэтому выборы будут очень технологичные.

По рейтингу на первом месте сейчас Сейф аль-Ислам Каддафи [второй сын Муаммара Каддафи — политический деятель, инженер и доктор философии, — прим.ред.] и Халифа Хафтар. Кто выиграет на самом деле? К сожалению, не все зависит от избирателей. Тем более, что адресная система в Ливии как таковая отсутствует, и для того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо дополнительно зарегистрироваться на избирательном участке. Опять же это сильно снижает явку и добавляет возможность для фальсификаций.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt/Released

Простой политический пиар

Отметим: пикантности ситуации добавляет то, что господин Башага, кажется, не совсем осознает свое положение в рамках российской юрисдикции. Весной прошлого года ФЗНЦ обратился в СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело о похищении россиян в Ливии. Среди фигурантов значатся несколько высокопоставленных «чиновников» — в первую очередь, глава ПНС Файез Саррадж, во вторую — Фатхи Башага.

При этом Фонд располагает вполне конкретными данными о преступлениях помимо похищения, совершенных структурами Башаги. В частности, речь идет о насильственном удержании, угрозе расправой, пытках и краже личных вещей заключенных. Однако в попытках поднять рейтинги среди избирателей Башага не задумывается о том, что в России ему не все простили.

— Как вы считаете, может ли заявление Башаги о сотрудничестве с Россией быть связано с его желанием повысить рейтинг перед выборами?

— Повторюсь: большинство ливийских избирателей очень поддерживают курс России, наш президент и наша страна пользуются среди ливийцев большим уважением. И такие заявления в первую очередь направлены на то, чтобы поднять свой рейтинг, тем более до выборов осталось совсем мало времени. Большие сомнения в том, что Башага говорит это искренне.

twitter.com / @GovernmentLY

— Летом стало известно, что Башага заключил контракт с американской юридической фирмой Brownstein Hyatt Farber Schreck (BHFS), которая должна была лоббировать его интересы как кандидата в президенты Ливии на территории США. Позже договор аннулировали, но уже в августе Башага заключил контракт с французской компанией Avisa J5, согласившейся продвигать его кандидатуру в ЕС и Великобритании. Как вы считаете, резкая смена позиции Башаги по отношению к России и его желание сотрудничать, может быть связано с политическим провалом в Европе и США?

— На него работают специалисты США, может быть даже часть специалистов из европейских стран. Но они тоже понимают, что нужно говорить для поднятия рейтинга. Они просчитывают, делают социологию, понимают, что сейчас нужно делать такое-то заявление. Слова о сотрудничестве с Россией — не больше, чем пиар.