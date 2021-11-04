Замглавы МИД Армении назвал формат «3+3» одним из способов регионального сотрудничества

Формат «3+3» является лишь одним из способов регионального сотрудничества, Ереван еще не принял решение по этому вопросу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян.

Речь идет о возможном создании площадки для переговоров с участием России, Турции, Ирана, а также Армении, Азербайджана и Грузии. По словам Геворкяна, Ереван допускает такой формат, при этом рассматривая и другие варианты.

«Самый важный подход, который можем отметить, заключается в том, что данные форматы не должны дублировать формат минской группы. На данный момент рано говорить о каком-либо решении или прогрессе», — сказал дипломат во время выступления в парламенте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила мнение, что формат «3+3» повысит уровень доверия между странами Южного Кавказа. Так, создание международной площадки поможет раскрыть транспортный потенциал региона.