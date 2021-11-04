Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Китай направил Евросоюзу протест после визита Европарламента на Тайвань

Китай направил Евросоюзу протест после визита Европарламента на Тайвань

Визит делегации Европарламента на Тайвань возмутил Пекин. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Дипломат выступал на брифинге. В ходе мероприятия он подчеркнул, что власти КНР сделали Евросоюзу серьезное представление в связи с инцидентом.

«Мы выражаем резкое недовольство и решительный протест в связи с данным визитом и уже сделали ЕС по этому поводу серьезное представление», — сказал Вэньбинь.

Ранее стало известно, что делегация Европарламента прибыла на Тайвань с официальным визитом. Парламентарии планируют обсудить демократические процессы, культуру, образование, а также работу СМИ.