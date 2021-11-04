Китай направил Евросоюзу протест после визита Европарламента на Тайвань

Визит делегации Европарламента на Тайвань возмутил Пекин. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Дипломат выступал на брифинге. В ходе мероприятия он подчеркнул, что власти КНР сделали Евросоюзу серьезное представление в связи с инцидентом.

«Мы выражаем резкое недовольство и решительный протест в связи с данным визитом и уже сделали ЕС по этому поводу серьезное представление», — сказал Вэньбинь.

Ранее стало известно, что делегация Европарламента прибыла на Тайвань с официальным визитом. Парламентарии планируют обсудить демократические процессы, культуру, образование, а также работу СМИ.