ФСБ обнародовала архивы о преступлениях нацистского генерала Йенеке в Крыму

Войска нацистов под руководством генерала-полковника Эрвина Густава Йенеке совершали преступления в Крыму в 1943-1944 годах. Документы о зверствах фашистов рассекретила ФСБ.

В годы оккупации на территории Крыма фашисты истребили свыше 130 тысяч человек, в рабство попали более 85 тыс. жителей полуострова. Нациста арестовали в 1947 году, он получил 25 лет заключения в лагерях.

Подробности жестоких преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны были обнародованы в рамках проекта «Без срока давности». ФСБ передаст в музей протоколы допросов и обвинительного заключения в отношении Йенеке.