Сотрудники скорой в Облучье решили уволиться из-за нежелания прививаться от COVID-19

Весь коллектив сотрудников скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области написал заявления об увольнении.

Причиной стал отказ пройти процедуру вакцинации от коронавируса. Всего в скорой помощи г. Облучья трудятся 15 человек. Они не поддались на уговоры привиться со стороны руководства и написали заявления об уходе.

«Как работодатель, в любом случае останусь виноватым. Уволю — скорая останется неприкрытой. Оставлю — меня оштрафуют», — передает слова главврача местной станции скорой медицинской помощи Владислава Когана EAOMedia.ru.

Врачи из скорой также подрабатывают в госпитале с инфицированными COVID-19. Так как никто из них не заболел, они решили не прививаться. На сегодняшний день известно, что специалисты продолжат работать в неотложке до 15 ноября.