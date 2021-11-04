Полиция задержала неизвестного на территории дома мужа бывшей принцессы Японии

Злоумышленник забрался на территорию фамильного дома супруга бывшей японской принцессы Мако, сообщает агентство Kyodo.

Полиция сразу же задержала мужчину, теперь предстоит выяснить мотивы преступления. Какого-либо ущерба для семьи Комуро не причинено. Уточняется, что в этом доме живет мать Комуро. Молодожены перед запланированным в ближайшее время отъездом в США решили пожить на съемной квартире в одном из районов Токио.

Сегодня также стало известно о смерти отца наследной принцессы Кико и родного дедушки Мако Комуро, которая до недавнего времени была принцессой. Тацухико Кавасима скончался в возрасте 81 года в госпитале.