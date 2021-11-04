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«Вот такая раскоряка». Как губернатор Петербурга Беглов оказался на грани отставки

/ Обновлено: 04 ноября 2021 15:36
«Вот такая раскоряка». Как губернатор Петербурга Беглов оказался на грани отставки

Губернатор Петербурга Александр Беглов стремительно теряет поддержку горожан.

Накануне «Агентство социальной информации Петербурга» опубликовало рейтинги одобрения градоначальников за все время, где нынешний руководитель «вошел в топ-3». Новость растиражировали лояльные Смольному ресурсы. Александр Дмитриевич уступил Валентине Матвиенко, которую многие горожане до сих пор вспоминают с теплотой и нередко оценивают чиновников именно в сравнении с ней.

Второе место занял Анатолий Собчак. И лишь за ним Беглов с 12% одобрения. Что само по себе нехорошо с учетом 29% у Матвиенко, отметившейся на посту губернатора построенной дамбой, КАД и пятой веткой метрополитена. Ну а прозрачная работа администрации, постоянные встречи с гражданами, достойное поведение на публике и строгий контроль сферы ЖКХ ушли из Смольного вместе с нынешним председателем Совфеда.

«Вот такая раскоряка». Как губернатор Петербурга Беглов оказался на грани отставки
politexpert.net  / Евгений Зайцев

Эпидемия в городе, скандальные выборы и смерть «Метростроя»

Люди все хуже относятся к Беглову. Разумеется, на популярность губернатора влияет коронавирус. Это вызов для всех чиновников. Однако Петербург не рядовой город, сравнивают его с Москвой, где последняя всегда выглядит лучше, в том числе и в борьбе вирусом.

Свежи еще воспоминания о скандальных выборах, где глава ЦИК публично критиковала комиссию Петербурга и лично Беглова и бывшего вице-губернатора, а ныне спикера Заксобрания Александра Бельского. Элла Памфилова подчеркнула, что «пиррова победа» Бельского, пришедшего на место Вячеслава Макарова, когда-нибудь обернется для губернатора «самой неприличной стороной». Любопытны и выводы политологов о возвышении Бельского в числе прочих чиновников с сомнительной репутацией.

«Губернатор Питера Беглов изящно, но кардинально поменял руководство города. Он отправил в отставку вице-губернаторов Бельского и Бондаренко <…>. Нюанс, правда, в том, что в отличие от многих других аналогичных историй товарищи отправляются не под уголовное расследование, а в депутаты ЗакСа Питера и Госдумы», — отметил политолог Марат Баширов.

По-прежнему хромают крупные проекты в ГЧП (государственно-частное партнерство). Тут уже «помогает» Беглову экс-министр транспорта, а ныне вице-губернатор Максим Соколов, курирующий транспортную инфраструктуру, инвестиции и туризм.

Полтора года находящийся в процедуре наблюдения «Метрострой» окончательно выбыл из картины мира Смольного: спасать его чиновники считают нецелесообразным. Процесс банкротства «Метростроя» начался в феврале 2020 года. Общая сумма задолженности предприятия оценивалась в 19 млрд руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом генподрядчика «Метрострой», который занимался строительством петербургского метрополитена. Также суд арестовал имущество экс-гендиректоров предприятия Николая Александрова и Вадима Александрова на сумму более 6,7 млрд рублей. Бывших руководителей компании обвиняют в растрате более 1 млрд рублей.

«Вот такая раскоряка». Как губернатор Петербурга Беглов оказался на грани отставки
Федеральное агентство новостей  / Денис Машкин

Поэтому совместно с ВТБ была создана новая компания «Метрострой Северной Столицы». Для нее ждут статуса единственного поставщика, который может даровать только правительство, после чего комплексные контракты — и на проектирование, и на строительство подземки — Смольный будет заключать с ней без конкурсов.

Ну а ситуацию с брошенным на произвол судьбы «Метростроем», работавшим аж с 1941 года, но каким-то образом вышедшим из-под контроля петербургских властей, губернатор Беглов описал своеобразно — как «раскоряку».

«"Метрострой" враскорячку встал. С одной стороны, начал выбирать дорогие работы, а с другой — большие недоделки и справедливая критика граждан за протечки, за поломку эскалаторов и многое другое. До сих пор мы ликвидируем недоделки, заставляем это делать. И вот такая раскоряка, которую сегодня наследует город», — констатировал градоначальник.

Впрочем, теперь сам губернатор и некоторые его приближенные оказались в похожем положении.

Темные дела помощника вице-губернатора

Уже доставлен для разбирательства в Москву помощник Соколова Виталий Родионов, который может быть причастен к схемам откатов и поборов с подрядчиков в сфере транспорта. Если Родионов пойдет на сделку со следствием, то кадровые перестановки в аппарате губернатора могут затронуть и самого Александра Беглова.

Предполагается, что Родионов имеет отношение к лоббированию интересов определенных компаний в сфере дорожного строительства и пассажирских перевозок. Ранее Виталий Родионов работал в силовых ведомствах, откуда его выгнали в связи с утратой доверия. Так он и оказался в транспортном секторе Санкт-Петербурга.

Долгое время имя Родионова оставалось в тени, но после публикаций о коррупции в транспортной отрасли города о нем вспомнили. Причем советника уже подозревали в подобных махинациях.

Ранее СМИ сообщали, что возвращению Родионова в транспортный сектор Петербурга могли поспособствовать его связи в силовых ведомствах.

«Вот такая раскоряка». Как губернатор Петербурга Беглов оказался на грани отставки
Невские Новости  / Юлия Медведева

По слухам, его вице-губернатору Максиму Соколову рекомендовал бывший спикер ЗакСа Петербурга, а ныне депутат ГД Вячеслав Макаров. Как человека, с которым  «можно иметь дело». Соколов, вероятно, принял рекомендацию, повлияв на получение Родионовым «тихого места» в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Сегодня Родионова в СМИ считают «серым кардиналом транспортной кухни», влияющим на распределение госконтрактов дружественным компаниям, и посредником между чиновниками и бизнесом. Без его одобрения не проходили закупки в транспортной сфере. В случае, если причастность тандема «Родионов-Соколов» к победам каких-либо компаний (особенно связанных с «Питеравто») на аукционах найдет подтверждение, то транспортная реформа окажется «замазанной в коррупции».

Нелегко быть петербуржцем при Беглове

Бизнес в Петербурге жалуется все громче. Естественно, влияет на картину и коронавирус, но общая тенденция на разрыв со Смольным наблюдалась еще в 2019 году. Без связей с чиновниками бизнесмену в городе тяжело выживать.

Отвратительная картина в сфере ЖКХ. Каждый в городе по несколько аварий на сетях водо- и теплоснабжения. Растут тарифы, ведутся разговоры о выходе города из оплаты капремонта, много разрушенных домов и неубранных территорий, полно проблемных точек с мусором — например, надоевшие горожанам стихийные свалки. В СМИ ситуацию окрестили «коммунальной катастрофой».

«Вот такая раскоряка». Как губернатор Петербурга Беглов оказался на грани отставки
Невские Новости  / Степан Яцко

Не решаются проблемы с расселением аварийного жилья и застройщиками: новые дома и кварталы возводятся без нужной инфраструктуры, вокруг новостроек транспортные и мусорные коллапсы, нередко плохо работает канализационная система. Тем не менее застройка продолжается. Нет надлежащего контроля и ухода за объектами культурного наследия.

Беглов в это время отмечается войной с сайтом, где публикуются выдуманные новости, строгими и раздражающими людей заявлениями о нерабочих днях и вакцинации после того, как сам провалил информационную кампанию и не смог организовать работу по борьбе с вирусом (проводились массовые мероприятия, а информационной кампании по сути просто не было, шли выборы и Смольный просто не занимался вакцинацией).

«Эти 9 дней даны для того, чтобы привиться. Не для того, чтобы поехать на моря, можно побыть с семьей и погулять на воздухе», — отличился губернатор резкостью в конце октября.

Нервный тон Беглова в общении с петербуржцами может быть связан с предчувствием возможной отставки. Именно о ней велись разговоры этим летом. И вот эксперты вновь предполагают возможный уход Беглова с поста.

«Последний губернаторопад. Похоже, что выборы в ЕДГ 2022 будут последними крупными региональными кампаниями в период транзита власти. <…> Ранее ряд экспертов обсуждал возможные перестановки, в ходе которых уйти моли бы главы Приморского края и Санкт-Петербурга», — заявил 2 ноября глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в Telegram-канале.

«Вот такая раскоряка». Как губернатор Петербурга Беглов оказался на грани отставки
Невские Новости  / 

С Гращенковым согласен и гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. По словам политолога, Беглов «с самого начала выглядел не очень убедительно на своем посту».

«Александр Беглов руководил скорее вопреки, чем благодаря заслугам», — добавил эксперт.

Избежать вероятной потери должности пока еще городской глава может: у Петербурга масса проблем, которые нужно решать прямо сейчас. Но этого не происходит. И выводы напрашиваются сами собой.