Спикер Госдумы Володин обратился к россиянам в День народного единства

Власть должна быть ориентирована на развитие государства. Это способствует недопущению иностранного влияния, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента обратился к россиянам в День народного единства. Он поздравил граждан с праздником и напомнил соотечественникам о непростом Смутном времени.

«Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени. Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств», — говорится в обращении Володина.

В России 4 ноября отмечается День народного единства. Он был учрежден в 2005 году, с тех пор эта дата является официальным выходным днем.