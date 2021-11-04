Пушков назвал встречу с Байденом высшим счастьем для Зеленского

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена на саммите в Глазго. Об этом парламентарий написал в Telegram.

Пушков обратил внимание на неподдельный восторг украинского лидера при виде главы Белого дома. По словам автора поста, лицо Зеленского выглядело так, будто тот миг был самым счастливым в его жизни.

«А может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье? Ведь у каждого оно свое», — отметил сенатор.

Конференция стран — участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Зеленский писал в Twitter, что во время мероприятия обсуждал с Байденом ситуацию в Донбассе.