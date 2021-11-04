Путин отметил конструктивное развитие сотрудничества России и Южной Кореи

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и участников Третьего российско-корейского межрегионального форума. Соответствующая публикация появилась на сайте Кремля.

Путин обратил внимание на конструктивное сотрудничество Москвы и Сеула, которое продолжает развиваться, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. По его словам, большая заслуга в поддержании таких отношений принадлежит регионам двух стран.

«Рассчитываю, что в ходе форума вы проведете содержательные дискуссии, наметите новые перспективные направления и формы взаимодействия на благо наших народов», — говорится в сообщении.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики ранее презентовало Южной Корее планы реализации особого преференциального режима на Курилах. Так, по поручению Путина разрабатывается инициатива, предполагающая освобождение от налогов на имущество и прибыль.