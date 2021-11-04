Языковой омбудсмен предложил сменить русскоязычные названия городов Украины

Имеющие русскоязычные названия украинские населенные пункты нужно переименовать с учетом положений закона о госязыке, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В частности, Креминь считает целесообразным смену названий населенных пунктов Надежевка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Арбузинка, Переводчиково, Спокойствие, Луч, Первомайское, Первомайск и других.

«Многие имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти», — добавил уполномоченный.

С соответствующей просьбой Креминь обратился к руководителям органов местного самоуправления, сообщила пресс-служба украинского языкового омбудсмена. Креминь просит привести названия населенных пунктов в соответствие со стандартами государственного языка, правописанием и требованиями закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».