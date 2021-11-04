Арестович: Украина готовит «план контрнаступления» в случае войны с Россией

Планы оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией разрабатывают в Киеве.

По словам внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, на Украине рассматривают девять сценариев на случай «нападения» России. ВСУ готовы к любому развитию событий.

«Мы готовы к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», — отметил Арестович в интервью телеканалу «Украина24».

Ранее на Украину поступила новая партия вооружения из Соединенных Штатов Америки, в том числе и боеприпасы для автоматических гранатометов. Со слов Алексея Арестовича, оружие поставлялось в огромных количествах.