Сеул: КНДР заинтересована в формальном завершении Корейской войны

Власти Республики Корея считают значимым факт того, что глава КНДР Ким Чен Ын затронул в публичном выступлении вопрос официального завершения Корейской войны.

Представитель администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина сообщил, что Ким Чен Ын впервые открыто высказался об этом в ходе пятой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в сентябре этого года. По его словам, для Сеула это стало весьма значимым сигналом.

Северокорейский лидер заявлял, что даже объявление об окончании войны не приведет к прекращению враждебных действий. Факторы, вызывающие недоверие и конфронтацию, останутся неизменными. Он указал на необходимость отказа Сеула от политики двойных стандартов в отношении Пхеньяна.

Формально Южная и Северная Кореи до сих пор находятся в состоянии вооруженного конфликта. Представитель администрации южнокорейского президента уточнил, что необходимо искать пути к началу переговоров с КНДР по данному вопросу.