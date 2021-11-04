Глава Хабаровского края Дегтярев поздравил жителей региона с Днем народного единства

В Хабаровском крае отмечают День народного единства, который празднуется ежегодно с 1612 года.

Праздник посвящен героическому освобождению Москвы от захватчиков народным ополчением под предводительством Минина и Пожарского. Губернатор края Михаил Дегтярев поздравил соотечественников в социальных сетях.

«Я от всего сердца поздравляю вас с этим праздником, который символизирует героизм и сплоченность всего нашего народа», — отметил политик в обращении к жителям региона.

Дегтярев подчеркнул, что этой самой сплоченности никогда не мешало различное происхождение, вероисповедание или положение в обществе отдельных народов и людей. Между тем в связи с ограничениями из-за роста заболеваемости COVID-19, все мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства, проводятся в дистанционном формате.