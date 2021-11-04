Немецкие читатели Der Spiegel раскритиковали Байдена из-за упреков в сторону Путина

Читатели немецкой газеты Der Spiegel отреагировали на упреки главы американского государства Джо Байдена в сторону российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Один из комментаторов не понимает, почему американский лидер позволяет себе колкости в адрес российского президента и главы Китая. По его словам, Москва и Пекин спасли Землю от выхлопов. Он подчеркнул, что этот саммит не имеет ни ценности, ни смысла.

Другой пользователь предположил, что упреки американского президента могли быть направлены не только Москве и Пекину, но и Вашингтону с Берлином, так как именно из-за Германии в атмосферу улетела большая часть выхлопов углекислого газа.

Еще один читатель отметил, что ФРГ совершает на одного гражданина намного больше выхлопов и выбросов в землю, воду и воздух, чем Китай в случае расчета на одного жителя этой страны.