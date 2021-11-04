Премьер Кисида займет сразу две должности в правительстве Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен занимать не только главенствующий пост, но и временно выполнять обязанности главы МИД страны.

Такое объявление Кисида сделал после обсуждений вокруг назначения экс-главы японского МИД на должность генсекретаря Либерально-демократической партии.

«Если глава МИД Мотэги, в случае утверждения на пост генерального секретаря партии на заседании, оставит свой пост, я намерен совмещать две позиции», — приводит слова японского премьера РИА Новости.

Новое правительство Японии сформировалось в начале октября. Обновленному составу парламента предстоит определиться с выбором премьер-министра страны. Напомним, что партия, которую представляет Кисида, обладает половиной депутатских голосов.