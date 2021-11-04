Глава Ингушетии Калиматов решил не продлевать нерабочие дни в регионе

Правительство Ингушетии решило не продлевать нерабочие дни в республике после 7 ноября, потому что в регионе отсутствует большой рост заболеваемости COVID-19.

Соответствующее заявление сделал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Недавно стало известно, что в республике в период с 30 октября по 1 декабря вводится запрет на работу ТРК. В республике также запрещается детям до 14 лет без сопровождения родителей находиться в местах массового скопления людей

Допуск в отели, санатории и рестораны в регионе возможен лишь в случае наличия QR-кода, отрицательного результата ПЦР-теста или сертификата о перенесенной болезни. Калиматов сообщил, что из-за отсутствия большого роста заболевания COVID-19 регион с 8 ноября входит в обычный трудовой режим. При этом работники старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями будут переведены на удаленку.