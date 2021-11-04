Пассажиры поезда в Эстонии пожаловались на поведение пьяных солдат НАТО

Пассажиры поезда в Эстонии пожаловались на пьяных солдат НАТО, которые вели себя неподобающе.

Согласно данным латвийского портала Delfi, французские солдаты возвращались после увольнения в военный городок Тапа и Таллина. Пассажиры поезда Elron рассказали, что военные выпили излишне много алкоголя и их стало тошнить в проходах.

Представитель Elron Катрин Кулдеркнуп подтвердила факт произошедшего. По ее словам, службы действовали в соответствии требованиями. На станции Тапа пьяную компанию уже ждала военная полиция.

Пресс-служба французского подразделения в свою очередь заявила, что сильно много выпил и вел себя неподобающе только один солдат. К нему и старшему группы будут применены дисциплинарные взыскания.