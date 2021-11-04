Украинский посол Мельник назвал «ножом в спину» поддержку Берлином «СП-2»

Поддержка российского трубопровода «Северный поток — 2» уходящими властями Германии стало шоком для Украины. Соответствующее заявление сделал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Заключение министерства экономики ФРГ о том, что сертификация трубопровода не поставит под угрозу безопасность транзита газа в Германию и ЕС, «шокировало» Украину. По словам посла, российский газопровод якобы является «ножом» в спине Киева. Мельник отметил, что из-за этого Берлин будет лишаться доверия в течение десятилетий.

Украинский посол также пожаловался на то, что Германия не консультировалась с Киевом во время обсуждения проекта. По словам Мельника, это нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Из-за этого компания «Нафтогаз» потребовала допуск к участию в сертификации трубопровода.