Украина не захотела обращаться к России с просьбой возобновить поставки угля

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киев ни в коем случае не будет обращаться к Москве с просьбой возобновить поставки энергетического угля.

Галущенко прокомментировал возможность обращения Украины к российским властям в условиях энергетического кризиса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, вообще нет, никак», — сказал украинский министр.

Ранее в Раде подтвердили, что не ждут поставок электроэнергии от России и Белоруссии с 1 ноября. При этом на семи украинских электростанциях отсутствовали гарантированные запасы угля. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тысяч тонн угля.

Киев 29 октября сообщил о прекращении поставок в страну энергетического угля Москвой. В российском минэкономразвития заявил, что такие меры были приняты в условиях растущего внутреннего спроса в осенне-зимний период.