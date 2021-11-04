Генсек НАТО Столтенберг отметил отсутствие угрозы для Балтии со стороны России

Россия не может представлять угрозу странам Балтии. Соответствующим заявлением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что сейчас для стран Балтии нет прямой военной угрозы со стороны России, несмотря на ее якобы значительный рост агрессивности. По словам генсека НАТО, Москва все же вызывает определенное беспокойство. За Россией необходимо пристально следить, подчеркнул секретарь.

Генсек Альянса сообщил, что НАТО следит за растущим присутствием России и значительной концентрацией российских сил на территории балтийского региона. Альянс на это отвечает наращиванием участия в охране воздушного пространства, в море и на суше, а также растущим присутствием. Столтенберг подытожил, что НАТО усилила готовность военных для оперативного реагирования в случае необходимости.