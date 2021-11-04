Instagram восстановила аккаунт администрации Севастополя

Соцсеть Instagram разблокировала профиль правительства Севастополя после блокировки. Соответствующей информацией поделился пресс-центр властей города.

Правительство Севастополя благодарит администраторов социальной сети за то, что они не прошли мимо, сказано в сообщении. По словам пресс-службы администрации, Instagram в индивидуальном порядке рассмотрел обращение. Также пресс-центр поблагодарил подписчиков, которые поддержали правительство репостами публикаций из профиля администрации.

Аккаунт администрации Севастополя заблокировали 30 октября. Причиной стало большое число обращений на комментарии пользователей. Социальная сеть могла это воспринять как «чрезмерную активность». По словам начальника управления информационной политики Севастополя Ирины Юхиной, профиль потерял более 10 тысяч подписчиков, у которых была возможность в любое время написать сообщение администрации.