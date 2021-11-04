Сатановский: договариваться с Америкой можно, но ей нельзя верить

Переговоры с Соединенными Штатами Америки всегда сопряжены с одной и той же проблемой – в американском руководстве есть люди, с которыми можно вести переговоры и о чем-то договариваться, но нет и не будет тех, кому можно верить.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о том, что американские военные нуждаются в сохранении и развитии контактов с военным руководством России и США.

Необходимость в этих контактах, по словам Милли обусловлена тем, что именно США, Росси и Китай втроем играют на мировой арене решающую роль, и Вашингтону не нужна война с Москвой и Пекином.

«До крайности любопытная точка зрения, особенно если следить за тем, что вытворяют в сфере межгосударственных отношений американские законодатели, дипломаты и все прочие представители американских властей, а также, что пишут и говорят американские медиа, — отмечает по этому поводу Сатановский. — Судя по ним, война с Россией и Китаем Америке, напротив, нужна, причем как можно скорее».

wikipedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / CC BY 2.0

Для Вашингтона главное, чтобы Москва и Пекине объединились друг с другом в противостоянии с Вашингтоном, а еще лучше, чтобы сцепились между собой и дали американцам возможность прикончить себя поодиночке.

Но шанс на такое развитие событий исчезающе мал, и поэтому Штаты продолжают наращивать давление на двух своих основных геополитических соперников, оказывая это давление во всех возможных сферах – информационной, политической, идеологической, вводя санкции, организовывая военные провокации и продолжая непрерывно зондировать оборону России и Китая в поиске слабых мест. Также американцы оказывают давление и на третьи страны, заставляя своих партнеров сокращать контакты с Москвой и Пектином даже в ущерб собственным жизненным интересам, и прессингуя партнеров Москвы и Пекина.

«И уже после всего этого — сотрудничество там, где это Америке будет выгодно. К примеру, директор ЦРУ Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, с Патрушевым приехал переговоры по кибербезопасности вести? Приехал. Вел? Вел. Даже, говорят, успешно, — рассуждает Сатановский. — И тут одна проблема: говорить с американским начальством можно. И договариваться с ним, когда это ему до зарезу нужно, можно. Только верить ему ни в чем нельзя».

scrf.gov.ru / Совет Безопасности Российской Федерации

В американском руководстве просто нет и ни при каких раскладах не появится человека, обещаниям которого можно было бы верить, уверен политолог. И понимая это, поддерживать контакты с Вашингтоном, кончено, можно, но только следя за их руками и не воспринимая всерьез ни одного слова, пока не получены подписи и гарантии, и не включен действенный механизм двойной, тройной или даже десятерной проверки.

И возможно в конце концов Россия научиться действовать именно так, выражает надежду Сатановский. В любом случае, по его словам, расклад получается интересный, и пока не понятно. Что из него выйдет.