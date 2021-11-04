Российский посол Антонов посоветовал США пересмотреть концепцию «нравственного эгоизма»

Российский посол в США Анатолий Антонов посоветовал Вашингтону пересмотреть концепцию «нравственного эгоизма», потому что она больше не работает.

Антонов сделал соответствующее заявление во время эфира на телеканале «Россия-24». Генри Киссинджер в свое время сформулировал суть этой концепции, которая заключается в принципе «то, что хорошо для США, хорошо для всего мира», напомнил российский посол.

Дипломат подчеркнул, что эта идея не учитывает культурные и исторические особенности государств. По словам посла, этот принцип также игнорирует приоритеты стран. Антонов отметил, что Вашингтон навязывает собственные подходы на экономических и международных рынках.

Белый дом при этом также постоянно угрожает Кремлю санкциями, добавил Антонов. Посол подытожил, что российские предприятия научились функционировать при таких условиях и искать варианты взаимодействия, не нарушая законодательства США.