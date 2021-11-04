Кедми одобрил темпы развития Россией ее Военно-морского флота

Россия действует очень разумно, развивая свой военно-морской флот и наращивая боевую мощь. К настоящему времени РФ готова к созданию целого авианосного флота, что позволит ей дать США отпор на океанских просторах.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, несмотря на то, что в США планы по строительству авианосцев закладываются на десятилетия вперед, Россия не отстает от Америки и создает собственные авианосные группы, благодаря которым она обретет влияние в Мировом океане.

Борьба на море, уверен израильский эксперт, будет продолжаться.

«То, что РФ выходит на океанские просторы, говорит о двух вещах: армия и флот России созрели, чтобы там противостоять американцам; по оценке руководства, есть достаточно технических, технологических и финансовых возможностей начать развиваться в этом направлении», — добавил Кедми.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Экономическая стабильность России и уравновешенность ее бюджета дает стране финансовые возможности развивать свои Вооруженные силы, считает политолог. По его словам, стандарты США неприменимы при рассмотрении российской экономики. Москве в отличие от Вашингтона не нужно печатать миллионы долларов.

«Несмотря на все крики и критику, Россия может составить уравновешенный бюджет с профицитом и развивать необходимыми темпами военную составляющую, при этом опережая все остальные страны мира», — объяснил военный эксперт.

И в будущем, уверен он, Россия сможет действовать не по принципу «сила есть, ума не надо», а поддерживая необходимый уровень военной мощи.

Сейчас Россия как раз строит такое количество кораблей соответствующего качества, которое необходимо ей для решения конкретной задачи, и не создает пока ничего сверх этого. Таким образом страна, несмотря на все проблемы постепенно наращивает мощь, заключил Яков Кедми.