Замглавы МИД Ирана: Тегеран возобновит переговоры по ядерной сделке 29 ноября

Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной возобновятся 29 ноября. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани.

По его словам, такое решение было принято по итогам телефонного разговора с координатором от Евросоюза на венских переговорах по СВПД Энрике Морой. Переговоры должны состояться в Вене, написал Бакери-Кани на своей странице в Twitter.

Внешнеполитическая служба ЕС распространила информацию с подтверждением даты 29 ноября. Также там сообщили, что в переговорах будут участвовать представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана.

Ранее министр иностранных дел Австрии Майкл Линхарт отметил важность международного контроля ситуации вокруг Афганистана. Он заявил, что Вена намерена укреплять сотрудничество со странами Персидского залива.